الصحة العالمية: آلاف الفلسطينيين في غزة بحاجة لعلاج

رحبت منظمة الصحة العالمية بعمليات الإجلاء الأولى للجرحى من قطاع غزة، لكنها شددت على أن الآلاف من المدنيين المصابين والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة بحاجة إلى العلاج فوراً.

وقامت سيارات إسعاف بإخراج جرحى فلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر الأربعاء عبر معبر رفح الحدودي لتلقي العلاج، على ما أفاد مسؤول بالمعبر.

ووفقاً لوزارة الصحة في غزة فإن من بين القتلى "3648 طفلا و2290 امرأة، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 22219 مصاباً".

ورحب الفرع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في بيان، "بقبول 81 مصابًا ومريضًا من قطاع غزة لتلقي العلاج".

وذكرت مصادر فلسطينية على الأرض أنها تتوقع نقل 88 مريضا.

وبحسب المنظمة فإن مستشفى العريش، الذي يقع في أقرب مدينة رئيسية إلى الحدود "مستشفى الإحالة الأول الرئيسي، وتوجد فيه مرافق إنعاش ورعاية مركزة كاملة التجهيز، ومجموعة من الفرق الجراحية لعلاج الإصابات الشديدة، بما في ذلك الرضوض والحروق الكبيرة".

وأكدت المنظمة وجود ترتيبات للإحالة إلى مستشفيات مصرية اخرى.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإنه داخل قطاع غزة "ما يزال آلاف آخرين بحاجة للحصول على الخدمات الصحية العاجلة والأساسية في ظل نقص الأدوية والإمدادات الصحية والمساعدات الأخرى، مثل الوقود والمياه والغذاء".

وأشارت المنظمة إلى وجود أكثر من ألف مريض بحاجة إلى غسيل الكلى للبقاء على قيد الحياة، وأكثر من ألفي مريض يتعالجون من السرطان، و 45 ألف شخص مرضى بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأكثر من 60 ألف مريض بالسكري.