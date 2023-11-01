الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب 11 ألف هدف في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه ضرب أكثر من 11 ألف هدف في قطاع غزة منذ بدء الحرب مع حركة "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي.

أضاف أنه اعترض صاروخ أطلق من لبنان على طائرة مسيرة إسرائيلية، وقامت قواته بقصف الموقع الذي أطلق منه الصاروخ.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل تسعة من جنوده في المعارك الجارية مع حركة "حماس" في قطاع غزة، مساء أمس، ما يرفع عدد العسكريين الذين قتلوا منذ بدء الحرب إلى 326 قتيلاً.