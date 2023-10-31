ستولتنبرغ: الحرب في غزة يجب ألا تؤثر على دعم أوكرانيا

صرح أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، أن الحرب في غزة يجب ألا تؤدي إلى إضعاف الدعم الموجه لأوكرانيا، مشددًا على أن دول الشمال الأوروبي ينبغي ألا تنسى الحرب في أوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ، خلال الجلسة الخامسة والسبعين لمجلس بلدان الشمال الأوروبي، اليوم الثلاثاء: "دول الشمال يجب ألا تنسى الحرب في أوكرانيا. ولا ينبغي للحرب في غزة أن تؤدي إلى إضعاف الدعم لأوكرانيا".

وأضاف: "ليس هناك ما يشير إلى أن روسيا تخطط للسلام، فعلى العكس تماماً، إنهم يخططون لمزيد من الحروب الهجومية وهذا يعني المزيد من الأسلحة".

وقال الأمين العام للناتو: "تستطيع روسيا أن توقف الحرب اليوم، أما أوكرانيا فلا تستطيع ذلك. إذا فعلوا ذلك، فسوف يتم احتلالهم. الاحتلال ليس سلامًا، ونحن نعرف ذلك هنا في بلدان الشمال الأوروبي".

وأشار إلى أن "المجال الوحيد الذي لم يناقشه مجلس الشمال من قبل هو السياسة الأمنية...نحن نعيش في وقت أكثر خطورة وتزايد التنافس بين القوى العظمى وحرب في أوروبا وحرب جديدة في الشرق الأوسط".

وفي اجتماع يوم 12 من الشهر الجاري، كان وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد دعوا حركة حماس إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين على الفور، واعترفوا بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها "بما تراه مناسبًا".