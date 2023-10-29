روسيا تعلن مقتل 130 جنديا أوكرانيا في منطقة جنوب دونيتسك

قالت وزارة الدفاع الروسية، للصحفيين، في بيان، إن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بنحو 130 جنديا في منطقة جنوب دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف البيان أن "الجيش الأوكراني تكبد خسائر بنحو 130 جنديا وناقلة جند مدرعة ومركبتين بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز دي-20"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقالت الوزارة إن القوات الروسية أصابت أيضا القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي 72 الأوكراني بالقرب من منطقتي أوجليدار وفوديانيوي بجمهورية دونيتسك الشعبية.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بنحو 55 جنديا في منطقة خيرسون خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف البيان أن "الجيش الأوكراني تكبد خسائر بنحو 55 جنديا ومركبتين بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر من طراز "مستا-بي" في منطقة خيرسون نتيجة الهجمات النارية خلال اليوم".

ومن جهة أخرى، أعلن رئيس المركز الإعلامي لمجموعة "الجنوب" القتالية الروسية، فاديم أستافيف، لوكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت أكثر من 150 جنديا ومركبة قتالية من طراز الصواريخ المتعددة الإطلاق "هيمارس" جراء الضربات التي شنتها مجموعة القتال الجنوبية الروسية.