غوتيريش يندد بتصعيد القصف على غزة.. ويدعو إلى وقف إطلاق نار

ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، بـ"التصعيد غير المسبوق في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة"، مجدداً دعوته إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري.

وقال غوتيريش خلال زيارة إلى الدوحة: "للأسف بدلاً من الهدنة فوجئت بتصعيد غير مسبوق في القصف ونتائجه المدمرة، ما يقوض الأهداف الإنسانية".

وأدلى غوتيريش بتصريحاته بعدما أعلنت إسرائيل دخول مرحلة جديدة في حربها على غزة، وقال غوتيريش: "يجب تبديل هذا الوضع. أجدد دعوتي الملحة إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري، مع إطلاق سراح الرهائن بدون شروط وإدخال مساعدات إنسانية"، وحذر من أن "كارثة إنسانية تقع أمام أنظارنا".