استئناف محادثات السلام السودانية بين الجيش و«الدعم السريع» في جدة

استأنف طرفا النزاع في السودان، مفاوضاتهما في مدينة جدة السعودية، بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ ستة أشهر والتي أودت بحياة أكثر من تسعة آلاف شخص، حسبما أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أمس.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية: «ترحب المملكة العربية السعودية باستئناف المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية، وممثلي قوات الدعم السريع، في مدينة جدة، بتيسير من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية».

وذكرت الوزارة في بيانها أن المملكة «تحثّ القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على استئناف ما تم الاتفاق عليه بينهما في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان في 11 مايو)، وعلى اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد الموقّع من الطرفين بجدة في 20 مايو 2023».ويشارك في مفاوضات جدة أيضاً، ممثلون عن «إيغاد»، التكتل المعني بالتنمية في شرق إفريقيا الذي تقوده كينيا.وقالت الخارجية السعودية إن المملكة «تؤكد حرصها على وحدة الصف وأهمية تغليب الحكمة، ووقف الصراع لحقن الدماء، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني».وتابعت أنها تأمل التوصل إلى «اتفاق سياسي يتحقق بموجبه الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق».ومع استئناف المحادثات، أفاد شهود عيان بتجدد القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وأعلنت قوات الدعم السريع أن مقاتليها سيطروا على مواقع الجيش في نيالا عاصمة جنوب دارفور، وثاني أكبر مدينة في السودان من حيث عدد السكان.