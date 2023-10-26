السعودية: الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يستأنفان محادثات السلام في جدة

أعلنت السعودية أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية المنافسة استأنفا محادثات السلام يوم الخميس في مسعى جديد لإنهاء الصراع المستمر منذ نحو سبعة أشهر في السودان.

وجاء في بيان الخارجية السعودية أن المحادثات بين ممثلي الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو تجري في مدينة جدة الساحلية السعودية، بوساطة الرياض وواشنطن.

وأكدت قوات الدعم السريع والجيش يوم الأربعاء أنهما سيشاركان في المحادثات.

عقدت محادثات سلام سابقة في جدة في وقت سابق من العام، الا انها توقفت أواخر يونيو. واتهمت الولايات المتحدة والسعودية الجانبين بعدم الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار التي تم ابرامها.

ومنذ أبريل تم التوصل إلى ما لا يقل عن تسع اتفاقيات مؤقتة لوقف إطلاق النار، لم يكتب لها الصمود.

وأعربت الخارجية السعودية في بيانها عن أملها في أن تؤدي جولة المفاوضات الجديدة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإلى اتفاق سياسي "يعيد الأمن والاستقرار والرخاء للسودان وشعبه".

قتل أكثر من 9000 شخص جراء الصراع، وفق مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها، الذي يتتبع الحرب في السودان.

وتقول وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة إن القتال دفع أكثر من 4.5 ملايين شخص إلى مغادرة ديارهم إلى مناطق أخرى داخل السودان، وأكثر من 1.2 مليون شخص الى دول الجوار.