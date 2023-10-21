وفاة الأديبة الفلسطينية الشابة هبة أبو ندى جراء قصف غزة

نعت وزارة الثقافة الفلسطينية الكاتبة والشاعرة هبة كمال أبو ندى، وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن الكاتبة قضت نحبها شهيدة نتيجة العدوان المستمر على قطاع غزة.

وأضاف البيان أن الكاتبة والشاعرة الراحلة هبة كمال أبو ندى، كتبت القصة والرواية والشعر، وهي من مواليد السعودية 1991، من عائلة لاجئة من بيت جرجا المهجّرة والمدمرة في العام 1948، ودرست الكيمياء الحيوية والتأهيل التربوي، وعملت في التعليم، وحصلت على عدة جوائز أهمها المركز الأول في القصة القصيرة على مستوى فلسطين، والمركز الثاني على مستوى الوطن العربي بجائزة الشارقة للإبداع العربي عن روايتها (الأكسجين ليس للموتى)، ولديها كتابات شعرية ونثرية منشورة ورقيًّا والكترونيًّا".