بلينكن يدعو جميع الأطراف إلى إبقاء معبر رفح مفتوحاً لإيصال المساعدات إلى غزة

دعت الولايات المتحدة، اليوم السبت، جميع الأطراف المعنيين بالنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، إلى إبقاء معبر رفح مفتوحاً، وذلك بعد دخول قافلة مساعدات إنسانية أولى إلى قطاع غزة انطلاقا من مصر.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان: "نحض جميع الأطراف على إبقاء معبر رفح مفتوحاً بهدف إدخال مساعدة حيوية لسكان غزة في شكل مستمر".

وأضاف بلينكن أن "فتح هذا الطريق الأساسي للإمدادات نتج من مشاركة دبلوماسية كاملة للولايات المتحدة في المنطقة، ومن اتفاق توصل إليه الرئيس جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي".