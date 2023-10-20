واشنطن ولندن تنصحان رعاياهما بمغادرة لبنان

حثّت سفارتا الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا رعاياهما أمس على مغادرة لبنان «طالما الخيارات التجارية متاحة»، في تحذيرين جديدين على وقع التوتّر الذي تشهده الحدود الجنوبية مع إسرائيل. وقالت السفارة الأميركية في تحذير جديد أرسلته إلى رعاياها في لبنان «تحثّ وزارة الخارجية المواطنين الأميركيين في لبنان على وضع خطط للمغادرة في أقرب وقت ممكن بينما لاتزال الخيارات التجارية متاحة».

وفي السياق ذاته، حدّثت السفارة البريطانية في بيروت نصيحة السفر إلى لبنان. وقالت في بيان أمس «تنصح وزارة الخارجية والتنمية الآن بعدم السفر إلى لبنان وتشجع المواطنين البريطانيين الذين يعتزمون المغادرة على القيام بذلك الآن، طالما الخيارات التجارية متاحة».