رئيس الدولة يبحث مع مديرة برنامج الأغذية العالمي إيصال المساعدات إلى غزة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، سيندي ماكين، وبحثا خلال اللقاء التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في دولة الإمارات والبرنامج، لإيصال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية للمدنيين في القطاع.

وشدد سموه في هذا السياق، على ضرورة تأمين ممرات إنسانية عاجلة لتمكين المنظمات الإقليمية والدولية من القيام بدورها في تقديم المساعدات للمدنيين في قطاع غزة ومدّ يد العون لهم.

كما تناول اللقاء - الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات والبرنامج، خصوصاً في مجال مواجهة تحديات الأمن الغذائي، وتأمين الغذاء للفئات المحتاجة في المناطق الفقيرة، ومناطق الكوارث والصراعات والأزمات على المستويين الإقليمي والعالمي. وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، حرص دولة الإمارات على دعم برنامج الأغذية العالمي في مختلف مناطق العالم، من منطلق نهجها الإنساني في الوقوف إلى جانب المحتاجين ومد يد العون لهم.

وأشار سموه، إلى أهمية تعزيز التضامن الإنساني الدولي في التعامل مع أزمات الغذاء في العالم، لما لذلك من ارتباط وثيق بالأمن والسلم العالميين.

من جانبها، عبرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عن تقديرها لدور دولة الإمارات المؤثر وتعاونها المستمر مع البرنامج، خصوصاً في دعم المتضررين في مناطق الصراعات والكوارث، كما ثمّنت مبادراتها الرائدة في مجال مواجهة تحديات الأمن الغذائي على المستوى العالمي، ونهجها في مجال الابتكار وتعزيز حلول الأمن الغذائي المستدام. حضرت اللقاء وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي.

من جهة أخرى تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أمس، اتصالاً هاتفياً، من رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره، بحثا خلاله الأزمة الإنسانية التي يواجهها المدنيون في قطاع غزة، وأولوية ضمان الحماية الكاملة لهم، وفق القانون الإنساني الدولي، إضافة إلى تعزيز المساعي الدبلوماسية لتأمين ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية، وتمكين المنظمات الإنسانية من القيام بواجبها في هذا الشأن. وأكد الجانبان، خلال الاتصال، ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لوقف التصعيد واحتواء الموقف، مشددين على أهمية الدفع تجاه مسار السلام الشامل والعادل، ومنع اتساع دائرة الصراع، وتجنيب منطقة الشرق الأوسط مزيداً من العنف وعدم الاستقرار. كما بحث سموه، ورئيس وزراء النرويج، تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وتنميته إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المشتركة.

• محمد بن زايد يؤكد حرص الإمارات على دعم برنامج الأغذية العالمي من منطلق نهجها الإنساني في الوقوف إلى جانب المحتاجين ومد يد العون لهم.

• سيندي ماكين عبرت عن تقديرها لدور الإمارات المؤثر وتعاونها المستمر مع البرنامج في دعم المتضررين في مناطق الصراعات والكوارث.