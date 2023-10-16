رئيس حماس في الخارج: لدينا أسرى من رتب عسكرية عالية في فرقة غزة الإسرائيلية

قال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الخارج اليوم الاثنين إن الحركة لديها "أسرى من الجنود الصهاينة من رتب عسكرية عالية في فرقة غزة".

وأضاف مشعل، حسبما نقلت قناة تابعة للحركة على تيليغرام، أن حماس لن تدخر جهدا في استخدام الأسرى كوسيلة لتحرير 6000 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية.

وقال "هناك ستة آلاف أسير وأسيرة في السجون الصهيونية، والمقاومة لديها ما يكفيها حتى تبيض السجون من كافة الأسرى".