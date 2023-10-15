السيسي: رد فعل إسرائيل يصل إلى حد العقاب الجماعي لسكان غزة

أبلغ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأن رد فعل إسرائيل على هجوم حماس تجاوز حق الدفاع عن النفس ويصل إلى حد العقاب الجماعي.

وقال السيسي في تصريحات بثها التلفزيون خلال اجتماع مع بلينكن في القاهرة اليوم الأحد إنه يرفض استهداف أي مدنيين في الصراع المستمر.

وقال السيسي عن الضربات الإسرائيلية ردا على هجمات حماس قبل أسبوع إن رد الفعل الإسرائيلي تجاوز مبدأ حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي لسكان غزة، وعددهم زهاء 2.3 مليون نسمة.

وأضاف للوزير الأميركي "ندد ونرفض تماما المساس بأي مدنيين.. التأخير في حل الأزمة سيترتب عليه المزيد من الضحايا".