عبدالله بن زايد ووزير خارجية ماليزيا يبحثان هاتفيا جهود خفض التصعيد في المنطقة

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية ماليزيا السيناتور الدكتور زمبري عبدالقادر التطورات في المنطقة وجهود خفض التصعيد وحماية المدنيين.

وناقش الجانبان التداعيات الأمنية و الإنسانية للأزمة الراهنة وجهود فتح ممرات آمنة بشكل عاجل لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين.

وأكد الوزيران خلال الاتصال الهاتفي أهمية تكثيف الجهود لاحتواء الأزمة الراهنة وإنهاء التطرف والتوتر والعنف الذي يزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.