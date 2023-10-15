بلينكن يصل إلى القاهرة وسيعود إلى إسرائيل الاثنين

وصل وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن إلى القاهرة اليوم الأحد على أن يعود إلى إسرائيل غدا الاثنين للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، بعد جولة شملت ست دول عربية لبحث الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين لدى وصول بلينكن إلى القاهرة إن "وزير الخارجية سيعود إلى إسرائيل الاثنين لمزيد من المشاورات مع القادة الإسرائيليين".