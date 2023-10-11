رئيس الدولة يأمر بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بـ 20 مليون دولار

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بمبلغ 20 مليون دولار، وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الأشقاء الفلسطينيون.

ويأتي هذا الدعم من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في إطار مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها الأصيل تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف، ومد يد العون لهم، والذي يعد من ثوابت دولة الإمارات.

إلى ذلك، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية اليابان، يوكو كاميكاوا، تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم جهود خفض التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وحماية المدنيين.

وناقش سموه مع وزيرة خارجية اليابان تداعيات التصعيد الجاري، لاسيما الإنسانية والأمنية، وأهمية تعزيز الجهود المبذولة من أجل تهدئة الأوضاع بكل السبل الممكنة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أهمية أن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف بشكل عاجل، وممارسة أقصى درجات الحكمة، ودعم مسار التهدئة وحماية المدنيين من تبعات هذا الوضع المتأزم.

واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والمشاورات خلال الفترة المقبلة، والعمل من أجل احتواء الوضع الحالي وتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد.

من ناحية أخرى، شاركت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، في الاجتماع الوزاري المشترك الـ27 بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، والذي عقد بالعاصمة العُمانية مسقط.

وترأس الاجتماع وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، بدر بن حمد البوسعيدي، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، وحضره وزراء خارجية دول مجلس التعاون، والأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي.

وجرى خلال الاجتماع، بحث آفاق التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي هذا الصدد، أعرب المجلس المشترك عن قلقه العميق إزاء التطورات الخطيرة في إسرائيل وقطاع غزة، ودان كل الهجمات ضد المدنيين.

كما صدر عن الاجتماع، بيان مشترك، تناول المواقف التي تم التوافق عليها بشأن تطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً.

• عبدالله بن زايد يدعو إلى وقف التصعيد ودعم مسار التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

• الاجتماع «الخليجي - الأوروبي» يعرب عن قلقه العميق إزاء التطورات الخطرة في إسرائيل وقطاع غزة.