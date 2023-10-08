رئيس الدولة يجري اتصالات هاتفية مع ملك الأردن ورؤساء مصر وسورية وإسرائيل ورئيس وزراء كندا بشأن التطورات في المنطقة

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم، اتصالات هاتفية مع عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين ، ورئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، ورئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد، ورئيس دولة إسرائيل إسحاق هرتسوغ ، ورئيس وزراء كندا غاستن ترودو .. تتعلق بتطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة.

وبحث سموه مع القادة - خلال الاتصالات - ضرورة وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحماية جميع المدنيين والحفاظ على أرواحهم.. إضافة أهمية التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي لاحتواء التوتر ودفع الجهود المبذولة تجاه مسار السلام الشامل والعادل الذي يضمن عدم إدخال المنطقة في أزمات جديدة تهدد أمنها واستقرارها.