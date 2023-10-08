هونغ كونغ ترفع مستوى التحذير من الإعصار "كوينو".. وتلغي عشرات الرحلات الجوية

رفعت هونغ كونغ مستوى التحذير من العواصف اليوم الأحد مع اقتراب إعصار "كوينو"، بعد شهر واحد فقط من تعرض المدينة لهطول أمطار قياسية في أعقاب أقوى إعصار منذ خمس سنوات.

وأعلن مرصد هونغ كونغ، على موقعه الإلكتروني ، رفع مستوى التحذير إلى الرقم 8، وهو ثالث أعلى تحذير بموجب مقياس المرصد، المكون من خمسة مستويات للأعاصير 1. 3 ، 8. 9، والأعلى 10، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

ويؤدي مستوى التحذير المرتفع إلى إغلاق المدينة فعليا، حيث تعمل قطارات مترو الأنفاق بترددات محدودة وتغلق معظم المتاجر والمطاعم والشركات.

ويتوقع مرصد هونغ كونغ أن يصل إعصار كوينو إلى مسافة 90 كيلومترا (56 ميلا) جنوب شرق هونغ كونغ اعتبارا من الساعة الواحدة ظهرا. ومن المتوقع أن يتحرك ببطء غربا باتجاه مصب نهر بيرل.

وأضاف المرصد أنه من المتوقع أن تؤثر الرياح العاتية على أجزاء كثيرة من هونغ كونغ، وقد تستمر الأمطار الغزيرة حتى يوم الاثنين.

وستكون العاصفة الاستوائية أقرب إلى هونغ كونغ مساء اليوم الأحد، حيث ستلتف على بعد نحو 70 كيلومترا جنوب المدينة، وقال المرصد إنه سيقيم مدى الحاجة إلى إصدار مستويات تحذيرية أعلى.

وأعلن تلفزيون الصين المركزي أن عشرات الرحلات الجوية في هونغ كونغ ألغيت، اليوم، مع اقتراب العاصفة، وأُغلق جسر هونغ كونغ-تشوهاي-ماكاو الرئيس مؤقتاً.