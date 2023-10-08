دبلوماسيون: مجلس الأمن الدولي يجتمع اليوم لبحث التطورات

قال دبلوماسيون إنه من المزمع أن يجتمع مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، عقب شن حركة «حماس» أكبر هجوم على إسرائيل منذ سنوات.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان، إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، حث على «بذل جميع الجهود الدبلوماسية لتجنب اندلاع صراع أوسع نطاقاً».

وأضاف دوجاريك: «يشعر الأمين العام بقلق بالغ على المدنيين ويحثّ على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. لابد من احترام المدنيين وحمايتهم في جميع الأوقات، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني».

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية إنها ستدعو لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، في أعقاب أكبر هجوم على إسرائيل منذ سنوات.

وشددت البرازيل - التي تولت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا الشهر - على ضرورة الالتزام «بحل الدولتين»، لتتعايش فيهما فلسطين وإسرائيل داخل حدود تتفقان عليها وتحظى باعتراف دولي.

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية: «تكرر الحكومة البرازيلية أنه لا يوجد مبرر للجوء إلى العنف، خصوصاً بحق المدنيين، وتحث جميع الأطراف على ممارسة الحد الأقصى من ضبط النفس لمنع تصعيد الوضع».

وأضافت أن «مجرد إدارة الصراع ليست بديلاً فعالاً لحل القضية الإسرائيلية الفلسطينية، واستئناف مفاوضات السلام ضرورة ملحة».