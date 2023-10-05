60 قتيلاً في هجوم إرهابي استهدف حفل تخريج الكلية الحربية بحمص

سقط عشرات القتلى في هجوم إرهابي بمسيرات استهدف، اليوم ، الكلية الحربية السورية في حمص مباشرة، بعد اختتام حفل تخريج ضباط، وأشارت مصادر إلى مقتل نحو 60 شخصاً على الأقل وإصابة آخرين.

وأفادت وسائل إعلام بأن وزير الدفاع السوري علي عباس، كان حاضراً في حفل تخرج الضباط في الكلية الحربية الذي تعرض للاستهداف، مشيرة إلى أن وزير الدفاع ومحافظ حمص كانا حاضرين خلال حفل التخرج، مؤكدة أن الاستهداف وقع عقب مغادرتهما.

وأفاد الجيش السوري في بيان "قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين والعسكريين، ووقوع عشرات الجرحى، بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج."

وأضاف أن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملاً إجرامياً غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت".

من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل أكثر من ستين شخصاً في الهجوم «بينهم عسكريون وتسعة مدنيين على الأقل».

وذكر التلفزيون السوري أن أغلب الإصابات كانت بين أهالي الضباط الخريجين.

وكانت مصادر محلية قد قالت في وقت سابق إن سيارات الإسعاف قامت بنقل المصابين من الكلية الحربية في حمص إلى المستشفى العسكري بعد استهدافها بمسيرة أثناء مراسم تخريج الطلاب الضباط.

جاء ذلك فيما نفّذت ضربات ضدّ مناطق يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سورية، أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وفقاً للقوات الكردية.