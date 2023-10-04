مصادر روسية تتوقع إعلان بوتين ترشحه لانتخابات 2024 الشهر المقبل

نقلت صحيفة «كوميرسانت» عن مصادر مقربة من الرئاسة الروسية، قولها إن الرئيس فلاديمير بوتين قد يعلن خلال مؤتمر يعقده الشهر المقبل عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس 2024، ما من شأنه أن يمهد الطريق أمامه للبقاء في السلطة حتى عام 2030.

وتسلم بوتين الرئاسة من بوريس يلتسين في اليوم الأخير من عام 1999، وقاد روسيا لفترة أطول من أي حاكم روسي آخر منذ جوزيف ستالين، وتخطى حتى ليونيد بريجنيف الذي استمرت فترة حكمه 18 عاماً.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم المجموعة القتالية المركزية الروسية، ألكسندر سافتشوك، لوكالة «تاس» الروسية للأنباء، أمس، إن وحدات المجموعة القتالية صدّت سبع هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء العمليات الخاصة الـ12 «آزوف» في اتجاه كراسني ليمان، وأنها كبّدت القوات الأوكرانية أكثر من 60 جندياً، موضحاً أن «مجموعة طيران تكتيكية نفذت هجمات على مركزين للقيادة والمراقبة بالقرب من توسكوي في دونيتسك»، مضيفاً أن «أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مُسيّرة بالقرب من كريمينايا في لوهانسك».

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن «الجيش الروسي لا يخطط لتنفيذ عمليات تعبئة إضافية للجنود من أجل القتال في أوكرانيا، لأن الجيش لديه عدد كاف من الجنود»، مضيفاً: «ليست لدى هيئة الأركان العامة أي خطط لتعبئة إضافية».

وأضاف خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين روس: «فشلت محاولات خرق دفاعاتنا في منطقتي فربوفويه ورابوتينو على جبهة زابوريجيا، وتم صدّ جميع الهجمات في اتجاه سوليدار وباخموت على الجبهة الشرقية في منطقة دونيتسك، وأضعفت قواتنا بشكل كبير إمكانات العدو القتالية وألحقت به أضراراً كبيرة».

في المقابل، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أمس، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب في فبراير 2022، إلى نحو 279 ألفاً و440 جندياً، من بينهم 360 جندياً لقوا حتفهم أول من أمس فقط.

وأضاف البيان أن القوات الأوكرانية دمرت إجمالاً 4732 دبابة، و9008 مركبات قتالية مدرعة، و6565 نظام مدفعية، و801 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و540 من أنظمة الدفاع الجوي، و315 طائرة، و316 مروحية، و5080 طائرة مُسيّرة، و1529 صاروخ «كروز»، و20 سفينة حربية، وغواصة واحدة.

وقالت قيادة الدفاع الجوي الأوكرانية، إن قواتها أسقطت 29 طائرة مُسيّرة بدون طيار، وصاروخ «إسكندر»، في هجمات جوية ليلية جرت في منطقة دنيبروبتروفسك بالشرق وميكولاييف القريبة من ساحل البحر الأسود في الجنوب.

أما على الجانب الروسي، فقد اتهم حاكم بريانسك، ألكسندر بوجوماز، القوات الأوكرانية بقصف قرية كليموفو، الواقعة عند الحدود الشمالية لأوكرانيا، بالذخائر العنقودية، وقال إن «ثمة أضرار لحقت بالعديد من المنازل، دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات».

إلى ذلك، أعلنت وارسو وكييف، أمس، الاتفاق على تسريع نقل صادرات حبوب أوكرانية عبر بولندا، وبموجب الاتفاقية الثلاثية بين بولندا وأوكرانيا وليتوانيا، فإن صادرات الحبوب الأوكرانية ستخضع لإجراءات التدقيق في ليتوانيا وليس على الحدود البولندية الأوكرانية.

• موسكو تؤكد فشل محاولات القوات الأوكرانية خرق دفاعاتها في زابوريجيا.