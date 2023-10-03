الرئيس المصري يعلن ترشحه للانتخابات المقبلة

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، ودعا خلال كلمته بمؤتمر «حكاية وطن»، أمس، المواطنين المصريين إلى المشاركة في التصويت بالانتخابات، وقال: «كما لبيت نداء المصريين من قبل، فإنني ألبي اليوم نداءهم مرة أخرى، وعقدت العزم على ترشيح نفسي لكم، لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة.. وأعدكم بإذن الله أن تكون امتداداً لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها، وأدعو كل المصريين إلى المشاركة في هذا المشهد الديمقراطي ليختاروا بضميرهم الوطني المتجرد من يصلح.. والله يولي من يصلح».