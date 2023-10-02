حريق ضخم يندلع في مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية في مصر

ذكر شهود ووسائل إعلام مصرية محلية أن حريقا ضخما اندلع في مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية في مصر في وقت مبكر اليوم الاثنين.

وأظهرت مقاطع مصورة لم يتسن التحقق من صحتها على مواقع التواصل الاجتماعي مبنى المديرية وقد اشتعلت فيه النيران.

وقال شاهدان إن سيارات الإطفاء وصلت إلى مكان الحريق لكنها تواجه صعوبات على ما يبدو في السيطرة على الحريق.

ولم يتضح حتى الآن إن كان الحريق أسفر عن أي وفيات أو إصابات.

وذكرت مصادر في الدفاع المدني أن الحريق تسبب في انهيار أجزاء من المبنى. ولم يتضح حتى الآن سبب اندلاع الحريق.