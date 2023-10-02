37 طائرة مساعدات إماراتية منذ إطلاق الجسر الجوي إلى ليبيا

واصلت دولة الإمارات تسيير جسرها الجوي إلى دولة ليبيا لدعم ومساندة الشعب الليبي الشقيق، للتخفيف من آثار وتداعيات إعصار «دانيال»، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

وبلغ عدد الطائرات منذ انطلاق الجسر حتى أمس، 37 طائرة حملت على متنها 815 طناً من المواد الغذائية ومواد الإيواء والطرود الصحية، إلى جانب مستلزمات الإسعافات الأولية، وتم توزيعها على المناطق الأكثر تأثراً بتداعيات الكارثة وخصوصاً الشرق الليبي، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من المساعدات الإماراتية 7342 أسرة.

وما يزال الفريق الإماراتي الموجود في ليبيا يواصل مهامه في المناطق الأكثر تأثراً بتداعيات الكارثة، مزوّداً بآليات ومعدات حديثة تدعم القيام بالمهام الصعبة، كما يقف فريق الهلال الأحمر الإماراتي الموجود حالياً في المناطق المنكوبة في الشرق الليبي على إيصال المساعدات للمتضررين، إضافة إلى تقييم الأوضاع الميدانية، ودراسة الاحتياجات الفعلية الراهنة لتوفير مزيد منها عبر رحلات الجسر الجوي المتواصلة.

وتشارك في الحملة الإغاثية «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية».

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية أن جهود فريق البحث والإنقاذ الإماراتي - الموجود على الأراضي الليبية ضمن مهمته الإنسانية المتواصلة - أسهمت في العثور على 166 مفقوداً، نتيجة كارثة الإعصار الذي ضرب مدينة درنة في ليبيا الشقيقة، وذلك نتيجة عمل دؤوب على سواحل المدينة وفي المناطق الأكثر تضرراً.

ويسهم فريق البحث والإنقاذ الإماراتي - بمساندة الجهات والفرق الليبية المختصة - في مساعدة المتضررين والنازحين وتقديم العون والإغاثة لهم، والكشف عن أماكن ضحايا هذه الكارثة، وانتشال الجثث من المنازل ومن ساحل البحر ومن بين الركام، وأيضاً التعرف إلى الضحايا، من خلال الفريق المختص في تحديد هوية ضحايا الكوارث (DVI).

ويستمر عمل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي في جهوده الحثيثة للتخفيف على الأشقاء من تداعيات الكارثة، حيث تعمل الكوادر الإماراتية من خلال المعدات الخاصة والمركبات المجهزة والطائرات المساندة للفريق، على تقديم كل أشكال العون والمساندة والدعم الطبي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات الليبية المعنية.

• 815 طناً من المواد الإغاثية وُزّعت على المناطق الأكثر تأثراً.

• 7342 أسرة استفادت من المساعدات الإماراتية.