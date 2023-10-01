مقتل جندي أذربيجاني على الحدود مع أرمينيا

باكو - أ.ف.ب

قُتل جندي أذربيجاني أمس برصاص قناص من مواقع القوات المسلحة الأرمينية على الحدود بين البلدين، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان. وقالت الوزارة إن «الجندي قتل في منطقة كيلبجار.. من قرية كوت في أرمينيا»، لافتة إلى أن «وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية تتخذ إجراءات للرد».

من جانبها، نفت أرمينيا تلك الرواية للوقائع، وأكدت وزارة دفاعها عبر «تليغرام» أن هذا «التصريح» الذي مفاده بأن «وحدات أرمينية فتحت النار على مواقع أذربيجانية.. لا يتوافق مع الواقع».

بعد الانتصار الخاطف الذي حققته باكو الأسبوع الماضي واستسلام الأرمن في ناغورني قره باغ، أصدرت سلطات المنطقة الخميس مرسوماً بحلّ جميع مؤسساتها في الأول من يناير.

وفي المجمل، تم الإبلاغ عن مقتل نحو 600 شخص في أعقاب الهجوم العسكري الذي شنته باكو. وأودى القتال نفسه بنحو 200 جندي من كل جانب. وصارت أراضي جمهورية ناغورني قره باغ مهجورة بالكامل تقريباً أمس، بعدما غادرها سكانها الأرمن بشكل جماعي إلى أرمينيا.