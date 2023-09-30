الصين تصف الولايات المتحدة بأنها "إمبراطورية الأكاذيب"

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة هي "إمبراطورية الأكاذيب الحقيقية"، وذلك في انتقاد لتقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية يتهم بكين باستثمار مليارات الدولارات سنوياً في جهود التلاعب بالمعلومات.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في التقرير الصادر يوم الخميس الماضي أن الصين تتلاعب بوسائل الإعلام العالمية من خلال الرقابة وحصاد البيانات وشراء منافذ إعلامية أجنبية بشكل خفي، وورد في التقرير أنه "على الرغم من تكريس موارد غير مسبوقة للحملة، فإن بكين مُنيت بانتكاسات كبرى خلال استهدافها دولا ديمقراطية، وذلك بسبب تصدي وسائل الإعلام المحلية والمجتمع المدني لها"، وصدر التقرير بموجب تكليف من الكونغرس لتفصيل مسألة التلاعب بالمعلومات.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن التقرير تجاهل حقائق وإنه في حد ذاته معلومات زائفة، مضيفة أن "هيئات وزارة الخارجية الأميركية التي عملت على التقرير مصدر لمعلومات زائفة ومركز قيادة لحرب معرفية".

وتابعت الوزارة: " أثبتت الحقائق مراراً أن الولايات المتحدة هي إمبراطورية الأكاذيب الحقيقية".