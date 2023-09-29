رئيس الدولة ونائباه يعزون الرئيس العراقي

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تعزية إلى رئيس جمهورية العراق عبداللطيف جمال رشيد، في ضحايا الحريق الذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس عبداللطيف جمال رشيد.

وعبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة، في ضحايا الحريق الذي اندلع قاعة أفراح في محافظة نينوى، وأسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها أمس، عن خالص تعازيها إلى الحكومة العراقية والشعب العراقي الشقيق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وصباح أمس، أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني زيارة للمصابين جراء الحريق في مستشفيات بمحافظة نينوى شمال العراق، التي وصل إليها صباحاً من أجل «الوقوف على تداعيات حادث الحريق الأليم»، كما قام بتعزية أسر الضحايا في قرقوش، وفق مكتبه.

وقال الدفاع المدني العراقي إنه بالإضافة إلى النقص في عدد مخارج الطوارئ، هناك «معلومات أولية» تشير إلى أن سبب الحريق هو «استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف»، ما أدّى إلى «اشتعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر»، فضلاً عن استخدام مواد بناء «سريعة الاشتعال» و«مخالفة لتعلميات السلامة» المنصوص عليها قانوناً، ما أسهم في زيادة شدّة الحريق.

وأوقفت القوات الأمنية العراقية 14 شخصاً، بينهم 10 عمال وصاحب القاعة، وثلاثة متورطين بإشعال الألعاب النارية خلال الحادث، وفق وزارة الداخلية.