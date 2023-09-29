محمد بن زايد يتلقى رسالة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

تلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، رسالة خطية من رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة الدكتور رشاد العليمي، تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

تسلم الرسالة المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة، الدكتور أنور قرقاش، خلال استقباله أمس سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة فهد سعيد المنهالي.

وأكد أنور قرقاش خلال اللقاء دعم دولة الإمارات لكل الجهود الرامية إلى إيجاد آلية لوقف دائم لإطلاق النار، والبدء بحوار جاد للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة للأزمة اليمنية، مثمناً في هذا الصدد الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية.

وشدد قرقاش على وقوف دولة الإمارات مع الشعب اليمني الشقيق والتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية التي يواجهها.