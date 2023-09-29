الإمارات تشارك في مؤتمر وكالة الطاقة الذرية

تشارك دولة الإمارات في المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي تنتهي أعماله اليوم، في مقر المنظمة في فيينا، ويعقد تحت عنوان «تعاون عالمي في مجال الطاقة النووية».

يترأس وفد الإمارات في المؤتمر، المندوب الدائم للدولة لدى وكالة لطاقة الذرية، السفير حمد الكعبي، بمشاركة ممثلي عدد من الجهات الوطنية المعنية بالقطاع النووي. ويلقي الكعبي كلمة رئيسة في الجلسة العامة للمؤتمر، تسلط الضوء على العلاقة التي تربط الإمارات بالوكالة، والتي انعكست على الشراكة الوثيقة، وأسهمت في تعزيز جهود الدولة في تطوير برنامج نووي سلمي، يلبي أعلى المعايير في السلامة النووية والأمن وحظر الانتشار النووي.