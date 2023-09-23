رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس إيطاليا في وفاة جورجيو نابوليتانو الرئيس الإيطالي السابق

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تعزية إلى سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية، في وفاة جورجيو نابوليتانو الرئيس الإيطالي السابق.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى رئيس الجمهورية الإيطالية.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى جورجيا ميلوني رئيسة مجلس الوزراء بالجمهورية الإيطالية في وفاة الرئيس الإيطالي السابق.