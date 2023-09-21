وصول فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث الإماراتي "DVI " إلى ليبيا

وصل فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث الإماراتي "DVI " إلى ليبيا اليوم والذي يعد الأول على مستوى العالم الذي يصل إلى درنة للقيام بهذه المهام النوعية.

يأتي إرسال الفريق ضمن جهود دولة الإمارات للمساعدة لمواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة وأودت بحياة الآلاف.

وفور وصول الفريق، اجتمع الدكتور عيسى أحمد العوضي قائد الفريق مع وزيري الصحة والداخلية الليبيين وعدد من المسؤولين في مدينة درنة من أجل استعراض الخطط التنفيذية الخاصة بآلية العمل لتحديد هويات المتوفين.

ويضم الفريق مجموعة من الخبراء والمختصين واستشاريي الطب الشرعي وطب الأسنان والـDNA ، مجهزين بمعدات وأدوات متقدمة خاصة بالتعامل مع الوفيات الجماعية.