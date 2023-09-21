العليمي: مواقف الإمارات والسعودية مثلت حجر أساس لحماية مؤسسات الدولة اليمنية

أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمواقف دولة الإمارات والسعودية، معتبرا أنها شكلت "حجر أساس" لحماية مؤسسات بلاده.

جاء ذلك في كلمة ألقاها العليمي، الخميس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك.

وفيما ثمن العليمي الموقف السياسي الموحد للمجتمع الدولي تجاه القضية اليمنية، أشار إلى "تضامن الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والامارات، التي مثلت مواقفهم سياجا قويا لمنع انهيار مؤسسات الدولة اليمنية، وتعزيز صمودها في مواجهة المليشيات الحوثية".

وقال العليمي إن "مواقف السعودية والإمارات مثلت حجر أساس لحماية مؤسسات الدولة"، مشيرا إلى أن "العام الماضي شهد تحولا تاريخيا في بلادنا".

وقال إنه "على مدى الاشهر الماضية استمرت الحكومة اليمنية بدعم من الاشقاء والاصدقاء في الوفاء بالتزاماتها الحتمية بما في ذلك الانتظام بدفع رواتب الموظفين، وانقاذ ملايين الارواح، ومساعدة العالقين في بعض مناطق النزاعات المسلحة، والكوارث الداخلية والخارجية في مهمة وطنية واخلاقية خالصة ليست من اهتمام المليشيات".

وشدد على أن "الطريق الأكثر أمانا لتحقيق السلام هو استعادة ثقة الشعب بالشرعية الدولية".

وتابع أنه "لولا دعم السعودية للموازنة العامة للدولة لعجزنا عن الوفاء بالتزاماتنا بما فيها دفع رواتب الموظفين".