عبدالله بن زايد يبحث مع العليمي ووزيري خارجية السعودية وأميركا جهود حل الأزمة اليمنية

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في جمهورية اليمن الشقيقة، الدكتور رشاد العليمي.

ونقل سموه للعليمي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتمنياته للجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

فيما حمّل العليمي سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من الازدهار والتقدم.

وبحث العليمي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عدداً من الملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والجهود الأممية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، كما استعرضا آفاق التعاون المشترك بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، نهج دولة الإمارات الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، بما يلبي تطلعاته نحو مستقبل مستقر ومزدهر، مشيراً إلى العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وشعبيهما.

من جانبه أعرب العليمي عن تقديره للدعم الكبير التي تقدمه دولة الإمارات للشعب اليمني، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

من جهة ثانية بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، أنتوني بلينكن، جهود حل الأزمة اليمنية.

واستعرض الاجتماع الثلاثي الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سبل التوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية، وتعزيز الاستجابة الإنسانية للشعب اليمني، وتقديم الدعم اللازم لليمن على الصعيد الاقتصادي.

وأكد وزراء خارجية الإمارات والسعودية والولايات المتحدة، أهمية التعاون الوثيق بين الدول الثلاث ومجلس القيادة الرئاسي في اليمن، لتعزيز جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في اليمن، بما يقود إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، مجدداً تأكيد نهج دولة الإمارات الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق.

حضر اللقاء المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير دولة خليفة شاهين المرر، وسفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، يوسف مانع العتيبة، ومساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في نيويورك، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كل على حدة.

فقد التقى سموه، نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية كوسوفو، دونيكا جيرفالا شوارتز، ووزير خارجية رواندا، فنسنت بيروتا، ووزير خارجية البوسنة والهرسك، المدين كوناكوفيتش، ووزير خارجية اليونان، جيورجوس جيرابيتريسيس، ووزير خارجية سانت لوسيا، ألفا بابتيست، ووزير خارجية جمهورية التشيك يان ليبافسكي.

وجرى خلال اللقاءات بحث علاقات الصداقة ومسارات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وهذه الدول، في مجالات عدة.

كما تطرقت المحادثات إلى استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) العام الجاري في مدينة «إكسبو دبي».

وأكد وزراء الخارجية دعمهم لدولة الإمارات خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف، فيما أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية، تولي اهتماماً كبيراً بملف الطاقة والمناخ، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتطلع خلال استضافتها لـ«COP28»، إلى التعاون مع شركائها في المجتمع الدولي، بهدف تعزيز التحول في قطاع الطاقة بطريقة مبتكرة وعملية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نهج دولة الإمارات الراسخ في دعم السلام والاستقرار العالمي، والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما ينعكس على تقدم المجتمعات ورخاء الشعوب.

• عبدالله بن زايد يستعرض مع عدد من وزراء الخارجية في نيويورك استضافة الإمارات لمؤتمر (COP28).