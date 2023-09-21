أوكرانيا تقصف بيلجورود الروسية 80 مرة خلال 24 ساعة وتدمر 17 مسيّرة

أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، أمس، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت منطقة بيلجورود الحدودية الروسية أكثر من 80 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية. وفيما قال حاكم مدينة سيفاستوبول، الذي عينته موسكو، ميخائيل رازفوجاييف، إن روسيا أحبطت هجوماً صاروخياً على المدينة التي تقع في شبه جزيرة القرم، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية أنها دمرت 17 من 24 مسيّرة أطلقتها روسيا.

وتفصيلاً، قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية، عبر قناته على تطبيق تليغرام، «في منطقة شيبيكينسكي، تعرضت بلدة نيجني بيريزوفو فتوروي للقصف ثلاث مرات، وتضررت سيارتان. وتم إسقاط طائرة مسيّرة في باتراتسكايا داشا. ولم تقع إصابات أو أضرار»، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وأضاف جلادكوف أن القوات الأوكرانية أطلقت سبع قذائف هاون على قرية موروم، وخمس قذائف على كراسنوي، وأربع قذائف على بانكوف، وثلاث قذائف على سيريدا، وقذيفتين على كل من نوفايا تافولجانكا، وتيريزوفكا، وبيليانكا. وقال جلادكوف «العدو أطلق أيضاً أربع قذائف شظايا من طائرة مسيرة على بيليانكا».

وأضاف جلادكوف أن القوات الأوكرانية أطلقت 15 قذيفة مدفعية على نوموفكا، وأربع قذائف على كراسني خوتور، وخمس قذائف على جورافليفكا، وتم إسقاط طائرات مسيرة في بليجيني، ونوفايا ديريفنيا، وبوشكارنوي، ومايسكي.

من جهته، قال حاكم مدينة سيفاستوبول، الذي عينته موسكو في منشور على قناته على «تليغرام»، إن روسيا أحبطت هجوماً صاروخياً على المدينة التي تقع في شبه جزيرة القرم.

وقال ميخائيل رازفوجاييف «استناداً إلى معلومات حديثة، صدت دفاعاتنا الجوية هجوماً صاروخياً على سيفاستوبول. ويجري التحقق من معلومات عن احتمالية وقوع أضرار وضحايا جراء تناثر أجزاء من الصواريخ التي تم إسقاطها».

وفي كييف، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية أمس، أنها دمرت 17 من 24 مسيّرة روسية أُطلقت ليلاً فيما تعرضت مصفاة لتكرير النفط لهجوم بحسب حاكم إقليمي.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة، إن روسيا شنت ليل الثلاثاء الأربعاء «هجوماً على أوكرانيا بـ24 مسيرة انتحارية من طراز شاهد-136/131، دمرت الدفاعات الجوية الأوكرانية 17 منها».

وفي منطقة بولتافا (وسط) تعرضت مصفاة لتكرير النفط لهجوم، بحسب الحاكم الإقليمي دميترو لونيك.

وأعلن الحاكم على منصة تليغرام «ليلاً، هاجم الروس بشكل متكرر منطقة بولتافا. وعملت دفاعاتنا الجوية بشكل جيد ضد صواريخ العدو المضادة للطيران».

أضاف «للأسف أصيبت مصفاة تكرير النفط في كريمنتشوك واندلع حريق... نشاط المنشأة متوقف مؤقتاً» موضحاً أنه لم يتم الإبلاغ على الفور عن وقوع إصابات.

وقال حاكم إقليم دنيبروبتروفسك (شرق وسط) إن منطقة نيكوبول تعرضت لهجوم لليلة الثانية على التوالي، أطلقت خلالها القوات الروسية النار على مدينة نيكوبول وقرى أخرى.

وأضاف أن «أضراراً لحقت بخمسة منازل وسيارتين وخطوط الطاقة»، دون تسجيل إصابات بشرية.

من جهة أخرى، ذكرت هيئة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أمس، أن مجهولين دمروا طائرتين ومروحية، في مطار عسكري، بشمال شرق موسكو.

وأكدت الهيئة وقوع الانفجار في قناتها على «تليغرام»، في أعقاب زرع متفجرات على الطائرة في قاعدة «تشكالوفسكي» الجوية، شديدة الحراسة، الإثنين الماضي.

وأضافت الهيئة أن المروحية «مي-28» تعرضت لأضرار في المؤخرة. كما تعرضت طائرة أخرى طراز «آن-148» كانت متوقفة في منطقة قريبة أيضاً لأضرار طفيفة. وذكر التقرير أن جميع الطائرات المتضررة، تنتمي إلى فوج الطيران «354»، الذي شارك بنشاط في القتال ضد الطائرات بدون طيار حول موسكو. ولم يعلن جهاز المخابرات الأوكراني رسمياً مسؤوليته عن الإجراء المذكور، ولم تؤكد موسكو الهجوم.