ليبيا تشرع في إقامة سياج عازل حول المنطقة المنكوبة بدرنة

شرعت السلطات الليبية، أمس، في إقامة سياج عازل يحيط بالمنطقة المنكوبة في مدينة درنة.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال)، أن السلطات والجهات المختصة باشرت في إقامة السياج العازل حول المنطقة المنكوبة بمدينة درنة، بغرض إغلاق المنطقة، ومنع الدخول إليها، وفقاً لما أفادت به مصادر مسؤولة.

وأشارت إلى أن ذلك يهدف إلى تسهيل عمل فرق انتشال الجثث، ولحماية المواطنين من احتمالات الإصابة ببعض الأمراض أو الفيروسات التي تنتقل بالحشرات نتيجة تحلل الجثث، خصوصاً الحيوانات النافقة التي لاتزال مدفونة تحت الأنقاض والرواسب.

من جهة أخرى، قال مسؤول في الصليب الأحمر لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن الوضع الإنساني في المناطق التي ضربتها الفيضانات بشرق ليبيا «حرج تماماً في هذه اللحظة»، حيث إن المواطنين مازالوا لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط إيمان الطرابلسي، إن المواطنين الذين تضرروا من الفيضانات التي ضربت شرق ليبيا الأسبوع الماضي، مازالوا لا يستطيعون الحصول على طعام أو مكان ملائم للإقامة، ولا المياه النظيفة والكهرباء وخدمات الاتصالات.

من جهته، يعتزم الصليب الأحمر الألماني إرسال مواد إغاثة إلى المناطق التي تضررت من الفيضانات في ليبيا. وقال الصليب الأحمر الألماني، إن هناك حاجة ماسّة إلى أشياء من بينها المياه والمرافق الصحية وتعزيز النظافة الصحية.

وأوضح الصليب الأحمر أن طائرة محملة بأنظمة معالجة مياه الشرب وخزانات ومضخات لمياه الشرب ستقلع من مطار لايبتسيج-هاله، شرقي ألمانيا، متوجهة إلى ليبيا غداً الجمعة.