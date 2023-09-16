صواعق رعدية تودي بحياة 7 أشخاص في اليمن

لقي رجل وست نساء حتفهم وأصيب آخرون، السبت، جراء صواعق ضربت اليمن.

وحسب وكالة "سبأ" الحكومية، فإن أفراد أسرة مكونة من أربع نساء بينهن فتاتين، قضوا جراء صاعقة ضربت منزلهم في دير السليماني بمديرية اللحية في محافظة الحديدة.

كما توفي مواطن وزوجته وشقيقته نتيجة صاعقة ثانية، ضربت منزلهم في منطقة بني زبل بمديرية الزهرة بمحافظة الحديدة الساحلية، وأصيب ثلاثة أشخاص من الأسرة بجروح طفيفة تم إسعافهم إلى المستشفى.

وأواخر الشهر الماضي، توفي أشخاص مصرعهم، وأصيب آخرون، بصواعق رعدية، حيث تشهد عدد من محافظات اليمن أحوالا جوية سيئة.

وأفادت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في أغسطس، أن الصواعق الرعدية أودت بحياة أكثر من 40 شخصا ونفوق المئات من الماشية في مختلف أنحاء اليمن، خلال شهر يوليو 2023، حسبما ذكره الموقع الإخباري "اليمن الآن".