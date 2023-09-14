مسيّرات روسية تقصف موانئ أوكرانية على نهر الدانوب

أعلنت كييف أنّ مسيّرات روسية قصفت ميناء إسماعيل، الواقع في جنوب أوكرانيا، على نهر الدانوب، ما أدى إلى تضرّر منشآت مرفئية، وسقوط سبعة جرحى، وتزامن ذلك مع إعلان أوكرانيا قصفها أهدافاً تابعة للبحرية الروسية، وبنية تحتية لميناء في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، فيما يبدو أنه أكبر هجوم في الحرب على مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية في منشور على تطبيق تليغرام، أن روسيا أطلقت ما مجموعه 44 مسيرة من طراز شاهد، إيرانية الصنع، فوق منطقتي أوديسا (جنوب) وسومي (شمال شرق).

واستهدفت هذه المسيرات «بشكل رئيس جنوب منطقة أوديسا ومنشآت مرفئية»، بحسب القوات الجوية التي أشارت إلى إسقاط 32 منها.

وقال حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر، من جانبه، على تطبيق تليغرام إن الهجوم أصاب ريني وإسماعيل، وهما بلدتان رئيستان لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وأضاف أن سبعة مدنيين أصيبوا، ستة في ريني، وواحد في إسماعيل، بينهم اثنان في حالة خطرة.

وأشار إلى أن البنية التحتية المدنية، ولاسيما «الميناء»، تضررت.

وأكدت القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني على «تليغرام»، «أن الروس هاجموا منطقة أوديسا لأربع ساعات ونصف الساعة».

ومنذ انسحابها من اتّفاق تمّ التوصّل إليه في 2022 بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، وسمح بتصدير الحبوب بصورة آمنة من موانئ في جنوب أوكرانيا، كثّفت روسيا هجماتها على الدانوب والبحر الأسود، المنطقة التي تضمّ بنى تحتية وموانئ تستخدم لتخزين الحبوب وتصديرها.

وبعد هذه الهجمات الجديدة، أعلنت بوخارست أمس، أنّها عثرت في أراضيها على حطام محتمل لمسيّرة، وأضاف المصدر «ربما يعود إلى مسيرة، وكان منتشراً على مساحة عشرات الأمتار»، وسيتم فحصه.

من جهة أخرى، قالت أوكرانيا إنها قصفت أهدافاً تابعة للبحرية الروسية وبنية تحتية لميناء في وقت مبكر أمس، في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، فيما يبدو أنه أكبر هجوم في الحرب على مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود.

وأكدت موسكو الهجوم على القرم التي ضمتها من أوكرانيا في 2014. ويسلط الهجوم الضوء على تنامي قدرات كييف الصاروخية، فيما تواصل روسيا قصف أوكرانيا من بعد بصواريخ طويلة المدى وطائرات مسيرة.

وقال المسؤول بالمخابرات العسكرية الأوكرانية أندري يوسف، لـ«رويترز»، «نؤكد قصف سفينة إنزال كبيرة وغواصة.. ولا تعليق على الوسائل (المستخدمة) في الهجوم».

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن أوكرانيا هاجمت حوض بناء سفن في البحر الأسود بـ10 صواريخ كروز، وثلاثة قوارب سريعة مسيّرة في الساعات الأولى من صباح أمس، ما ألحق الضرر بسفينتين كانتا تخضعان للإصلاح. وأضافت أن موسكو أسقطت سبعة صواريخ، وأن سفينة دورية دمرت القوارب المهاجمة.