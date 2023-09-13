أميركا والبحرين توقعان اتفاقية أمنية واقتصادية استراتيجية

وقعت الولايات المتحدة والبحرين، اليوم الأربعاء، اتفاقية أمنية واقتصادية استراتيجية قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إنها ستوسع التعاون الدفاعي والاستخباراتي بين البلدين.

وقال بلينكن قبيل مراسم التوقيع في وزارة الخارجية الأميركية "سيعزز هذا الاتفاق التنسيق بين قواتنا المسلحة وتكامل قدراتنا الاستخباراتية، مما يسمح لنا بالردع والرد على التهديدات بشكل أفضل عند ظهورها".