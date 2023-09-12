مصر تعرب عن تضامنها مع ليبيا

أعربت مصر، أمس، عن خالص التعازي والتضامن مع دولة ليبيا الشقيقة، إثر العاصفة «دانيال» وما أسفرت عنه من سيول ضربت البلاد أخيراً، ونتج عنها سقوط كثير من الضحايا والمصابين.

وقدمت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، صادق تعازيها لأسر الضحايا إثر هذا المصاب الأليم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأطلقت السلطات المصرية تحذيراً من تأثر البلاد بالعاصفة «دانيال»، التي ضربت اليونان أخيراً واتجهت نحو سواحل ليبيا خلال الساعات الأخيرة، والتي تقترب حالياً من الحدود الغربية لمصر.