محمد بن زايد يؤكد دعم الإمارات لجهود تعزيز التنمية والرخاء لمصلحة جميع شعوب العالم

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، في نيودلهي عدداً من قادة الدول ورؤساء الحكومات المشاركين في أعمال القمة الـ18 لمجموعة العشرين التي تستضيفها جمهورية الهند الصديقة تحت شعار «أرض واحدة، أسرة واحدة، مستقبل واحد».

فقد التقى سموه ـ كلاً على حده ــ إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وجوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، ورجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، و ألبرتو فرنانديز ‏رئيس جمهورية الأرجنتين، ولي سيان لونغ رئيس وزراء سنغافورة، والشيخة حسينة رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش، وبرافيند كومار رئيس وزراء جمهورية موريشيوس.

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة مع قادة الدول الصديقة ورؤساء حكوماتها ـ خلال اللقاءات ــ علاقات التعاون بين دولة الإمارات ودولهم وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات لما فيه الخير للجميع وبما يلبي التطلعات إلى التنمية والازدهار.

وتبادل سموه والقادة وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك.

وتطرق سموه والقادة إلى الموضوعات والقضايا المطروحة على قمة مجموعة العشرين.. مؤكدين في هذا السياق أهمية تعزيز التعاون لإيجاد حلول فاعلة للتحديات المشتركة والقضايا العالمية الملحة خصوصاً في ما يتعلق بالعمل المناخي والاستدامة وتحول الطاقة وغيرها.

وتناولت لقاءات سموه والقادة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «cop28» الذي تستضيفه الإمارات نوفمبر المقبل.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في هذا السياق حرص دولة الإمارات على دعم كل الجهود التي تسهم في تعزيز التنمية والرخاء والازدهار المستدام لمصلحة جميع شعوب العالم من أجل مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

حضر اللقاءات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعلي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي.