انعقاد قمة «آسيان» بحضور قادة من الصين والولايات المتحدة وروسيا

شاركت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، فيما حذّر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الذي تستضيف بلاده هذا الاجتماع من تصاعد الخصومة بين القوى الكبرى.

وتجمع قمة «آسيان» الـ18 في جاكرتا هاريس ولي حول الطاولة ذاتها، بعد يوم على تحذير رئيس الوزراء الصيني بأن على القوى الكبرى تسوية خلافاتها لتفادي «حرب باردة جديدة».

وسلطت الأضواء على المحادثات بين مسؤولي أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم في ظل التوتر القائم بينهما، وذلك قبيل انعقاد قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.

وأعلن الرئيس الإندونيسي «أطلب.. من القادة أن يجعلوا (من هذا اللقاء) منتدى لتعزيز التعاون وليس لتأجيج الخصومات».