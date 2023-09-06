إطلاق تقرير الحريات الصحافية في الوطن العربي «2022-2023»

احتضنت مدينة دبي، أمس، حفل إطلاق تقرير الحريات الصحافية في الوطن العربي لعام 2022-2023 بدعم ورعاية من جمعية الصحافيين الإماراتية وبمشاركة ممثلين عن نقابات وهيئات وجمعيات من 18 دولة عربية، بالإضافة إلى حضور العديد من الصحافيين ضمن اللجنة الدائمة للحريات في الاتحاد.

ورحب رئيس جمعية الصحافيين الإماراتية، محمد الحمادي، بالضيوف العرب مشيداً بالجهود التي يبذلها اتحاد الصحافيين العرب لتعزيز حرية الصحافة وواقعها بشكل عام في المنطقة العربية ودورها البارز في تنظيم هذا الحدث التاريخي، وأعرب عن سعادته بأن يكون هذا الحفل هو الفعالية الأولى التي تستضيفها الجمعية منذ انضمامها لاتحاد الصحافيين العرب، مؤكداً أنه تم إعداد هذا التقرير بمنتهى الشفافية.

من جانبه، أثنى رئيس اتحاد الصحافيين العرب، مؤيد اللامي، على الجهد الكبير المبذول من قبل جمعية الصحافيين الإماراتية لإنجاح هذا الحدث المميز الذي تستضيفه دبي للمرة الأولى ووجه جزيل شكره لدولة الإمارات على الدعم الكبير للصحافة والصحافيين، مؤكداً أهمية حرية الصحافة والصحافيين وضرورة دعمها وتعزيزها في جميع أنحاء الوطن العربي.

وقال اللامي إن دعم الحريات الصحافية له أشكال عدة معنوية ومادية، كذلك يجب أن تقف الصحف والصحافيون بجانب حكوماتهم من أجل الوصول لأجواء الحرية، مشيداً بتقرير حالة الحريات الصحافية الذي يمثل واقع الحريات في الوطن العربي لما يتضمنه من أرقام وتفصيلات مهمة ويؤكد ضرورة الإيمان بحرية الصحافيين في وطننا العربي.

من جانبه، أعرب رئيس لجنة الحريات في الاتحاد العام للصحافيين العرب، عبدالوهاب الزغيلات، عن سعادته الكبيرة بوجوده في دبي واجتماعه مع الزملاء الصحافيين من الوطن العربي لمناقشة واقع الحريات الصحافية، وشدد على أنه لابد من الاهتمام بموضوع التشريعات والقوانين الناظمة للحريات الصحافية في العالم العربي وعلى النقابات اتخاذ مواقف واضحة في ما يتعلق بالقوانين والتشريعات الناظمة للحريات الصحافية.

والجدير بالذكر أن تقرير حالة الحريات الصحافية في العالم العربي 2022-2023 استند إلى بيانات ومعلومات شاملة وأرقام حول حالة حرية الصحافة في العالم العربي، وتميز الحفل أيضاً بفرصة للحوار والنقاش بين الحاضرين حول سبل دعم وتعزيز حرية الصحافة.