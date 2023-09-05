«يونيدو» تؤكد ضرورة مكافحة أزمة تغير المناخ

أكد مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، جيرد مولر، ضرورة مكافحة أزمة تغير المناخ عن طريق «تعزيز التضامن العالمي»، في إطار العمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في جميع أنحاء العالم في أسرع وقت ممكن.

وأوضح مولر، في بيان، أن الاستثمار في توسيع استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية في إفريقيا، وكذلك الاستثمار في حماية الغابات المطيرة، يوفر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في جميع أنحاء العالم، مؤكداً أن الطاقة هي مفتاح أي تنمية، خصوصاً الطاقة الخضراء المستدامة، مثمّناً نجاح العالم في التوصل إلى إنشاء أنظمة طاقة محايدة مناخياً، تسمح للدول النامية والناشئة والإفريقية باللحاق بركب التنمية، وأكد أهمية دور التصنيع للقارة الإفريقية في توفير ملايين فرص العمل للشباب خلال العقود القادمة. وسلط مدير عام (يونيدو) الضوء على تجربة كينيا، حيث تقوم إحدى أحدث محطات الطاقة الحرارية الأرضية، بتزويد البلاد بالكهرباء المتجددة بدلاً من استخدام الفحم، وقال: «يجب علينا كسب المواقف لمصلحة المناخ والبلدان النامية، من خلال التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا لحماية المناخ».