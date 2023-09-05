«الطوارئ والأزمات» تشارك في أعمال قمة مجموعة الـ 20 بالهند

شارك وفد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، برئاسة مدير إدارة السلامة والوقاية في الهيئة، فهد بطي المهيري، في سلسلة اجتماعات لأعمال مجموعة الـ20 (G20) التي عقدت في الهند.

وتهدف مشاركة الهيئة التي جاءت ضمن مسار مجموعة الحد من مخاطر الكوارث في القمة، إلى إبراز جهود وإنجازات دولة الإمارات في تطبيق متطلبات «إطار عام سنداي»، وعرض أفضل الممارسات المعمول بها في الدولة في هذه المنصة العالمية، والإسهام في صياغة مخرجات وتوجهات دول مجموعة الـ20 في مجال الحد من مخاطر الكوارث، بالإضافة إلى تسليط الضوء على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» وما تقوم به لتعزيز العمل المناخي، كما تهدف المشاركة إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي المشترك في هذا الخصوص.

واستحدثت الرئاسة الهندية اجتماعات المجموعة تحت شعار «التحول من إدارة الكوارث إلى إدارة المخاطر»، بالإضافة إلى أنها حددت خمس أولويات لمسار عمل المجموعة، تتضمن التغطية العالمية لأنظمة الإنذار المبكر، ومرونة البنية التحتية لمقاومة الكوارث، والأطر والنظم المالية الداعمة للحد من مخاطر الكوارث، بالإضافة إلى الاستجابة والتعافي وإعادة البناء بشكل أفضل، بجانب مفهوم النظام البيئي المتكامل للحد من مخاطر الكوارث.

وأشادت الهند والدول المشاركة في الاجتماع بدور دولة الإمارات وإسهاماتها في الاستراتيجيات الإقليمية والدولية في ما يتعلق بالتعامل الصحيح مع الكوارث والأزمات، وفي تطبيق الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث.

وستقوم الهند خلال الفترة المقبلة برفع تقرير تفصيلي حول مخرجات الاجتماعات، وإعداد خطة عمل يتم التركيز عليها للوصول إلى خارطة طريق تتفق عليها دول مجموعة الـ20 لمعالجة هذه الأولويات والإعلان عن التوصيات النهائية خلال القمة الـ18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة الـ20 التي ستنعقد خلال الشهر الجاري في نيودلهي.

• الهند والدول المشاركة أشادت بدور الإمارات وإسهاماتها في الاستراتيجيات الإقليمية والدولية.