لجنة المشاورات السياسية بين الإمارات والمجر تبحث تعزيز التعاون

عقدت الدورة الأولى للجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية، ووزارة الخارجية والتجارة في المجر، وذلك في العاصمة بودابست. وترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات، مساعدة الوزير للشؤون السياسية مبعوثة وزير الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، لانا زكي نسيبة، فيما ترأس الجانب المجري نائب وزير الخارجية والتجارة عضو البرلمان، ليفينتي مجر.

وجرى خلال المشاورات، استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات والمجر، كما تناول الجانبان الآراء ووجهات النظر، حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة تفعيل ومتابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين. وخلال زيارتها الرسمية للمجر، عقدت لانا زكي نسيبة عدداً من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين ورواد الفكر والثقافة، بحضور سفير الدولة لدى المجر، سعود حمد الشامسي، كما تضمن البرنامج المشاركة في احتفالات المجر بيومها الوطني، والقيام بزيارات لعدد من المتاحف والمراكز الثقافية.