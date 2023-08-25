قادة دوليون: توسيع عضوية «بريكس» حدث تاريخي

وصف قادة وزعماء دوليون توسيع عضوية دول «بريكس» لتشمل ست دول جديدة، بأنه حدث تاريخي ولحظة عظيمة، وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن «التوسع يعد نقطة انطلاق جديدة للتعاون بالنسبة لبريكس. فهو سيمنح آلية تعاون بريكس قوة جديدة وسيعزز قوة الدفع باتجاه السلام والتنمية في العالم، وهذا حدث تاريخي».

وثمن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، دعوة مصر للانضمام إلى «بريكس»، وقال في بيان: «نعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعاً علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا».

وأكد السيسي «العمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية».

وأشاد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بما وصفه بأنه «لحظة عظيمة لبلاده». وقال على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إن إثيوبيا مستعدة للتعاون مع الجميع من أجل نظام عالمي شامل ومزدهر.

وقال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، إن «مساراً جديداً ينفتح أمام الأرجنتين مع الدعوة الموجهة إليها للانضمام إلى بريكس». وأضاف أن الانضمام للمجموعة سيمثل «فرصة عظيمة لتعزيز قوة الأرجنتين التي تعاني أزمة اقتصادية مع ضعف العملة وشح الاحتياطيات الأجنبية وزيادة التضخم».

وهنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، الإمارات والسعودية ومصر على دعوتها للانضمام إلى تجمع «بريكس»، وقال في بيان، إن هذا تجمع دولي ذو شأن وانضمام دول عربية إليه يعكس تأثيراً عربياً متزايداً في القرار الدولي وأتطلع إلى انعكاسه إيجاباً على المصالح العربية.

وأشاد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، بانضمام الدول العربية الثلاث إلى «بريكس»، وقال إن توجه قادة الدول العربية نحو الاندماج في تكتلات اقتصادية ذات ثقل عالمي يدعم رؤيتهم المستقبلية نحو الارتقاء بمستويات شعوبهم، وتحسين مستوى المواطن العربي، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الخطوة في إعلاء الصوت العربي في مختلف القضايا والتحديات وبما يدعم المصالح العربية.