أنور قرقاش: انضمام الإمارات إلى "بريكس" يعكس قوة اقتصادنا وفعالية دبلوماسيتنا

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن انضمام الإمارات إلى مجموعة "بريكس" يعكس قوة اقتصاد الإمارات وفعالية دبلوماسيتها وثقة العالم برؤيتها للازدهار والاستقرار.

وكتب الدكتور أنور قرقاش عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): "انضمام الإمارات إلى مجموعة بريكس يعكس قوة اقتصادنا وفعالية دبلوماسيتنا وثقة العالم برؤيتنا للازدهار والاستقرار والتزامنا بتعزيز علاقاتنا وشراكتنا وتنويعها بما يخدم استدامة التنمية".