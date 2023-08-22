وزيرة الصحة في سيشل تشكر الإمارات على دورها الإنساني

أعربت وزيرة الصحة في جمهورية سيشل، بيجي فيدوت، عن شكرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الامارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على ما تقدمه الإمارات من دعم إنساني لبلادها، وعلى بناء المستشفى الجديد في جزيرة لاديج.

وقالت: «ممتنون جداً للإمارات على إنشاء المستشفى، وسعيدة بأن أصبحت لدينا منشأة طبية متكاملة سيستفيد منها السكان»، مشيرة إلى أن المستشفى الوحيد في الجزيرة بني قبل 75 سنة ولا يضم المرافق والإمكانات التي تؤهله لتقديم الخدمات الطبية التي يتطلع إليها الأهالي.