هجوم بطائرة مسيّرة يشعل حريقاً في مطار عسكري بالعاصمة الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن طائرة مسيّرة أوكرانية استهدفت مطاراً عسكرياً في منطقة نوفغورود الروسية، ما أدى إلى نشوب حريق وألحق أضراراً بطائرة حربية. وقالت الوزارة، إنه نتيجة للهجوم نشب حريق في ساحة اصطفاف الطائرات، وسرعان ما أخمده رجال الإطفاء.

وتقع منطقة نوفغورود شمال غرب موسكو وتبعد مئات الكيلومترات عن الحدود الروسية مع أوكرانيا، ونقلت وكالات أنباء روسية عن الوزارة قولها، في بيان منفصل، إن طائرة مسيّرة أوكرانية تم إسقاطها فوق منطقة بيلغورود الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.

وتزايدت هجمات الطائرات المسيّرة على مناطق في عمق روسيا خلال الأشهر القليلة الماضية، واصطدمت إحداها بمبنى في وسط موسكو، أول من أمس، بعد أن أسقطتها الدفاعات الجوية الروسية، ما تسبب في تعطيل حركة الملاحة الجوية في جميع المطارات المدنية في العاصمة الروسية.

وذكرت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخاً أطلقته أوكرانيا فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014، والتي شهدت أيضاً تزايداً في الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ.

وفي المقابل أعلنت الدفاعات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 15 طائرة مسيّرة روسية في مناطق شمالية ووسطى، وكذلك في المناطق الغربية.

وتعرّض وسط مدينة تشيرنيغيف شمال أوكرانيا لقصف روسي أوقع قتلى، بحسب ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماعاً مع قادة عسكريين في مدينة روستوف أون دون في جنوب روسيا، قرب الحدود الأوكرانية، داخل المقرّ العام للعملية العسكرية الخاصة، واستمع إلى تقارير رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، وقادة قطاعات ومسؤولين آخرين، وبثّت وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء، مقطع فيديو يظهر فيه بوتين خارجاً من آلية جيب خلال الليل.