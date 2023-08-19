إثيوبيا تحتفي بزيارة محمد بن زايد.. وأديس أبابا تتزين بأعلام الإمارات

جرت مراسم استقبال رسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بعد وصوله إلى العاصمة أديس أبابا، في زيارة رسمية إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف الجوانب، وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار بولي أديس أبابا الدولي، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور آبي أحمد.

وجرت لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وإثيوبيا، فيما أُطلقت المدفعية واصطفت ثلة من حرس الشرف ترحيباً بالزيارة، وكانت قد رافقت طائرة سموه لدى دخولها أجواء إثيوبيا طائرات حربية احتفاء بزيارته، وترحيباً به، كما رافق موكب سموه عدد من الخيالة على صهوات الخيول ورددت مجموعة من الأطفال العبارات الترحيبية ملوحين بأعلام البلدين.

واحتفاءً بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى إثيوبيا، وترسيخاً للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، تزينت شوارع أديس أبابا بأعلام دولة الإمارات، وصور صاحب السمو رئيس الدولة، وصور رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، في مشهد استثنائي، وزينت الإعلام والصور مختلف الشوارع الرئيسة في المدينة في صورة تعبر عن فرحة استقبال الضيف الكبير، في لوحة ترسم عمق الروابط القوية بين شعبي البلدين الصديقين.